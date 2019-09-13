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دزيري يُوجّه رسالة خاصة لجماهير “إتحاد العاصمة”

الرياضة
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دزيري يُوجّه رسالة خاصة لجماهير “إتحاد العاصمة”
بقلم أمير بهلول

وجّه دزيري بلال رسالة خاصة لجماهير إتحاد العاصمة من أجل مؤازرة ومساندة رفقاء القائد “زماموش” هذا الأحد أمام “غور ماهيا”.

وقال “دزيري” في تصريح له للإذاعة الوطنية: “أتمنى من الجمهور أن يقف خلف الفريق أعلم أن المباراة يوم الأحد يوم عمل وسنلعب في تشاكر وبداية من 20:45 لكن عليهم دعم الفريق كان بودنا اللعب في بولوغين لكن مع الأسف ملعبنا غير مؤهل”.

وأضاف: “بلقروي غير مؤهل ورجحيمي غير مؤهل وشيتة لا يزال مصابا، وأوكال غير جاهز و حدوش عاد تدريجيا، طموحنا الآن التأهل لدوري المجموعات”.

وختم كلامه:”كنت أتمنى أن يكون لدي كل الخيارات لكن لابأس أنا راض بالمجموعة التي لدي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=699386

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