دسترة حرية الصحافة.. خطوة نحو تعزيز الحريات

تكريس مبدأ حرية الصحافة نظرا لمكانتها الهامة كسلطة رابعة وكونها مؤشر يعبر عن الممارسة الديموقراطية في أي مجتمع.

وهذا ما إلتمسه البعض من خلال مسودة الدستور أين تم إقتراح دسترة حرية الصحافة وفي المحور الاول في باب الحقوق الاساسية الحريات العامة.

وثمن أستاذ علوم الإعلام والإتصال مصطفى بورزامة دسترة حرية الصحافة وتعتبر هذه سابقة في العالم العربي.

وأشار الأستاذ إلى أن هناك رؤيا جديدة في الإعلام من أجل مراقبة المسؤولين وإعطاء رأي حقيقي والتكلم بكل شفافية عن المشاكل التي تحيط بمجتمعنا.

منع الرقابة القبلية عن الصحافة نقطة إعتبرها البعض تكريس للحريات المتعلقة بالعمل الصحفي وبعث لروح الإبداع لدى البعض الاخر.