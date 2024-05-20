دستوريا.. هذا خليفة الرئيس الإيراني بعد وفاته

سيتولى النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر مهام الرئاسة لمدة أربع سنوات بعد موافقة المرشد الأعلى

ويوضح الدستور الإيراني طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد. حيث ينص في مادته الـ131 على أن النائب الأول لرئيس الجمهورية يتولّى أداء وظائف رئيس الجمهورية. ويتمتع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة الإسلامية.

وتوضح المادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد. حيث تنص هذه المادة على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله. أو إستقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين. أو في حالة إنتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل. يتولّى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية. ويتمتّع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة الاسلامية.

والنائب الأول للرئيس الإيراني اليوم هو محمد مخبر، الذي عيّنه رئيسي في هذا المنصب منذ توليه منصب الرئاسة عام 2021.

وتؤكّد المادة 131 أيضا على أنه يتوجب على هيئة مؤلّفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية. أن يعملوا على اتخاذ الترتيبات اللازمة ليتم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوميا على أقصى تقدير.

وتضيف المادة أنه وفي حالة وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته. وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية نائب أول، تعيّن القيادة شخصا آخر مكانه.

وفي المادة 132 ، يوضح الدستور الإيراني أنه خلال الفترة التي يتولّى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية. أو شخص آخر عيّن بموجب المادة الحادية والثلاثين بعد المائة. مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتّع بصلاحياته. لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يمكن كذلك القيام بإعادة النظر في الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام في البلاد.