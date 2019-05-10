دعاء اليوم الخامس من رمضان وثوابه

أكد رسول الله -صل الله عليه وسلم- على فضل الدعاء في شهر رمضان، لما له من أجر عظيم، حيث قال “ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ”.

ويقال في اليوم الخامس من شهر رمضان “اَللّـهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنْ الْمُسْتَغْفِرينَ، وَاجْعَلْني فيهِ مِنْ عِبادِكَ الصّالِحينَ اْلقانِتينَ، وَاجْعَلني فيهِ مِنْ اَوْلِيائِكَ الْمُقَرَّبينَ، بِرَأْفَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ”.

وعن ثواب هذا الدعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى فِى جَنَّةِ الْمَأْوَى أَلْفَ أَلْفِ قَصْعَةٍ، فِى كُلِّ قَصْعَةٍ أَلْفُ لَوْنٍ مِنَ الطَّعَامِ”.