دعاء اليوم.. اللهمَّ بارِكْ لنا..

لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله..

اللهمَّ بارِكْ لنا في أسماعِنا و أبصارِنا وقلوبِنا وأرواحِنا وذرِّيَّاتِنا..

اللهمَّ أصلِحْ ذاتَ بينِنا وألَّفْ بينَ قلوبِنا واهدِنا سُبُلَ السَّلامِ ونجِّنا مِنَ الظُّلماتِ إلى النُّورِ. وجنِّبْنا الفواحشَ ما ظهَر منها وما بطَن اللهمَّ بارِكْ لنا في أسماعِنا و أبصارِنا وقلوبِنا وأرواحِنا وذرِّيَّاتِنا. وتُبْ علينا إنَّك أنت التَّوَّابُ الرَّحيمُ واجعَلْنا شاكرينَ لنِعَمِك مُثْنينَ بها قابلينَ لها وأتِمَّها علينا.

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