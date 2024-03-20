دعاء اليوم: لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحيها الله

يا من أشرقت بنورك السموات، وأنارت بوجهك الظلمات، وحجبتَ جلالك عن العيون، فناجاك من بسيط الأرض النبيون والصديقون، فسمعت النجوى، وعلمت السر وأخفى، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدا وأسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا وأنزل علينا رحمتك.. ربي لا تجعل أعيننا صغيرة لا ترى إلا الدنيا ولا تجعل قلوبنا ضيقة لا تفكر إلا بالبشر، اللهم اجعلنا أوسع نظرًا وأرقى فكرًا نرى الجنة ونعمل لها.. آمين.

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أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

يا أيها المختار من خير الورى خُلقا وخَلقا في الكمال توحدا

ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا

ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا

طه صلاة الله مني سرمدا ثم الصلاة عليك يا نجم الهدى

“فاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغِي الصَّلاَةُ عَلَيْهِ، صلاة تنير بها دربنا وتغفر بها ذنوبنا، تصلح بها حالنا، وننال بها شفاعته يوم القيامة”.

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