دعاء اليوم: لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام لا تخيب رجائنا ولا تضيع مسعانا ولا تكسر بخاطرنا، يا ذا الجلال والإكرام بحق النبي محمد صل الله عليه وسلم. أنر بصائرنا وقنا شر الظالمين والحاقدين والحاسدين وافتح لنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

اللهم نسألك بعظيم قدرتك أن تجعل أهالينا من عبادك الصالحين، وتجعل ختام أمرهم جنة الخلد يا رحمن يا رحيم. يا واسع الرزق يا كريم.

اللهم اجعل هذه الأيام بداية خير لأهلينا وارزقهم وبارك لهم فيما رزقتهم، وأجعلهم من أهل القرآن،أمين…آمين…آمين.