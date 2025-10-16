إعــــلانات
آدم وحواء

دعاء اليوم…لا تنسوا هو عبادة يحبها الله

بقلم النهار أونلاين
دعاء اليوم…لا تنسوا هو عبادة يحبها الله
  • 66
  • 0

دعاء اليوم..”اللَّهمَّ إنِّي أسألكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْت منه وما لم أعلَمْ. وأعوذ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ. ما عَلِمْت منه وما لم أعلَمْ. اللَّهمَّ إنِّي أسألكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدكَ ونبيّكَ. وأعوذ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدكَ ونبيُّكَ. اللَّهمَّ إنِّي أسألكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ. وأعوذ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَه لي خيرًا..”

div>

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/YFwiB
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer