دعاء اليوم…لا تنسوا هو عبادة يحبها الله

دعاء اليوم..”اللَّهمَّ إنِّي أسألكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْت منه وما لم أعلَمْ. وأعوذ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ. ما عَلِمْت منه وما لم أعلَمْ. اللَّهمَّ إنِّي أسألكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدكَ ونبيّكَ. وأعوذ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدكَ ونبيُّكَ. اللَّهمَّ إنِّي أسألكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ. وأعوذ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَه لي خيرًا..”

