دعاء اليوم

اللهمّ خفّف عنّا ثقل أوزارنا، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفِنا واصرف عنّا شرّ الأشرار. وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمّهاتنا من عذاب القبر ومن النّار. برحمتك يا أرحم الرّاحمين. اللهمّ امسح عن الجبين الحزن والتعب، فإنّ الظّلام قد طال وكثرت السّحب اللهمّ ارزقنا نصراً نمحو به بؤسنا، وعزاً نطهّر به غمّنا. اللهمّ لا تردّنا إلّا وقد عزّت بذكرك ألسنتنا، وطهّرت من الذّنوب أبداننا، وملأت بالهدى قلوبنا، وشرحت بالإسلام صدورنا، وأقررت برضاك عيوننا، واستخدمت لدينك أرواحنا وأبداننا.

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