دعاء اليوم

لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله.

اللهم لا تجعلنا ممن طغى وآثر الحياة الدنيا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك واختم لنا حياتنا. بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم مهما عظمت ذنوبنا فإن عفوك أعظم ومهما تمادت غفلتنا فأنت الرحيم الأكرم.

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إنا توكلنا عليك وسلمنا أمرنا إليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك”. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا.

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