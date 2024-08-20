دعاء اليوم

اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك، وجنبنا فيه من سخطك ونقماتك، ووفقنا فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم زيّنا فيه بالستر والعفاف، واسترنا فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملنا فيه على العدل والإنصاف.

وأمّنا فيه من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين، وارزقنا فيه ذكرك دائما، بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم أعنا فيه على صيامه وعلى قيامه، وجنبنا فيه من هفواتنا وآثامنا، وارزقنا فيه ذكرك دائما يا رب العالمين.

اللهم طهرنا فيه من الدنس والأقذار، وصبرنا فيه على كائنات الأقدار، ووفقنا فيه للتّقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين.