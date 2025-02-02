دعاء اليوم

لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله.

ربي توكلنا عليك وفوضنا كل أمورنا إليك، لا ملجأ منك إلاّ إليك، ربي أنت ولينا في الدنيا والأخرة. اللهم إختر لنا ولا تخيرنا. وإختر لنا ما يرضيك عنا. اللهم لا توكل أمرنا إلينا طرفة عين ولا أقلّ منها. إلهي، إن ضعفت قلوبنا في السير إليك، فاللهم خذ بيدينا إليك أخذ الكرام عليك، يا رب العالمين. اللهم بدل أقدارنا إلى أجملها، فإنك القادر الذي لا يعجزه شيء، يا رب بك تطيب الخواطر ومن عندك تتحقق الأمنيات، يا رب إستودعناك أمورا في خواطرنا فحققها لنا يا الله، يا رب دربا لا تضيق به الحياة، اللهم كن لأمنياتنا مجيبا، ولضعفنا سندا ولكسرنا جابرا.

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