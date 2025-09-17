دعاء اليوم

لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك، إحفظنا مما تخفيه المقادير، وألطف بنا يا عزيز يا قدير، ربي أنت المحيط بكل أمورنا، والعليم بكل شؤوننا، فألطف بنا من حوادث الزمن وإحفظنا في كل زمان ومكان، وإكفنا الهموم والأحزان، وإجمع لنا الخير هذا اليوم، وخير ما فيه وخير ما أدبر وخير ما أقبل، وخير ما نعلم، وخير ما لا نعلم، وإصرف عنا وأهلنا كل سوء ومكروه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور