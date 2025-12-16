دعاء اليوم

يا الله يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا وليي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمعَ دعوتي.

يا مقيلَ عثرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق.

يا فارج الهم. وكاشفَ الغم، ويا منزل القطر، ويا مجيبَ دعوة المضطرين، يا رحمـن الدنيـا والآخـرة ورحيمهما.

يا كاشفَ كلِّ ضرٍ وبلية. ويا عالم كل خفية، نأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض. أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك، يا أرحم الراحمين.