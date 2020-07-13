دعاه إلى زيارة روسيا.. رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من فلاديمير بوتين

تلقى اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال المكالمة الهاتفية، تبادل الرئيسان المعلومات حول جهود البلدين في مكافحة جائحة كورونا.

كما استعرض الطرفان العلاقات الثنائية المتميزة، حيث اتفقا على العمل من أجل توسيعها وتعميقها في جميع المجالات.

وجدد الرئيس الروسي دعوته لرئيس الجمهورية لزيارة روسيا، حيث قبلها الرئيس تبون، على أن يتم تحديد تاريخها لاحقا.

كما تطرق الطرفان على الصعيد الدولي إلى دور الدول المصدرة للبترول التي ترأس الجزائر دورتها الحالية.

وقد أشاد رئيس الجمهورية بهذا الصدد، بالدور الذي تلعبه روسيا بصفتها العضو خارج المنظمة من أجل الحفاظ على استقرار أسعار المحروقات.

واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين سائر أعضاء المنظمة وشركائها.

وبشأن التطورات الجارية في ليبيا، قرر الرئيسان تكثيف التشاور الدائم لاسترجاع السلم والأمن في هذا البلد، مع ضرورة وضع حل سياسي يضمن وحدة ليبيا الترابية وسيادتها الوطنية.