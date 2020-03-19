دعاه لزيارة فرنسا.. رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا هاتفيا مطولا من ماكرون

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا مطولا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، فقد تبادل الطرفان المعلومات حول الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضعية الصحية في كلا البلدين، امام انتشار فيروس كورونا.

كما تطرق الرئيس تبون ونظيره ماكرون، الى المسائل المشتركة، المتعلقة بالذاكرة الوطنية، وضرورة الاسراع في حلها.

وبحث الرئيسان، الوضع في ليبيا والساحل الافريقي، واتفقا على المزيد من التشاور والتنسيق لمواجهة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الرئيس الفرنسي، دعوته لرئيس الجمهورية للقيام بزيارة دولة الى فرنسا.

وقد رحب الرئيس تبون، بدعوة نظيره الفرنسي، ووعد بالقيام بها بعد تحسن الاوضاع، على ان يحدد موعدها لاحقا باتفاق من الطرفين.