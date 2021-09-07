دعاية كاذبة.. هذه حقيقة الصورة التي يتداولها المغاربة عن استقبالهم للخضر في مراكش

صنعت صورة داخل ملعب مراكش، الحدث في مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن تداولها المغاربة والجزائريون على حد سواء، على أنها تمثل الطريقة التي سيتم بها استقبال المنتخب الوطني سهرة اليوم الثلاثاء.

ونوضح بأن ما يتم تداوله، لا يتجاوز محض الدعاية الكاذبة، ورسم صورة عن إستقبال فخم مُبالغ فيه لمُحاربي الصحراء، في وقت أن الصورة قديمة جدا، وتعود لمطوية مضى عنها سنوات عديدة، كان الغرض منها الإشهار لإستضافة هذا الملعب للعديد من الأحداث الرياضية وغيرها.

يُذكر بأن أبطال إفريقيا، يُلاقون بوركينافاسو على الساعة الثامنة ليلا، بملعب مراكش الكبير، في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، والتي ستقام في الدوحة القطرية.