دعا “الحراقة” إلى العيش بأوطانهم.. الاتحاد الأوروبي يعرض خطة وقف الهجرة الأسبوع المقبل

سيبحث قادة تكتل الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، خطتهم الخاصة بوقف الهجرة وطلب اللجوء.

وحسب الخبر الوارد بصحيفة challange، اليوم الخميس، شدد رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، على ضرورة وقف الهجرة والانتقال إلى أوروبا.

وأضاف “الاستراتيجية هي أنه ينبغي لهؤلاء الناس البقاء والعيش في أوطانهم، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل هذا”.

وتلزم الخطة، التي أعدتها ألمانيا، جميع الدول الأعضاء باستضافة حصص من اللاجئين مقابل تمويل من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الخطة لتكثيف جهود إعادة المهاجرين غير الشرعيين عبر إجراءات منها تقييد منح تأشيرات لمواطني الدول التي ترفض استعادة مواطنيها.

كما تكمن خطة الاتحاد الاوروبي في دعم مثل تلك الدول بكبح الهجرة قبل وصول اللاجئين إلى أوروبا.

وتأجل اجتماع كان مقررا اليوم بعد دخول رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس عادة مثل هذه الاجتماعات، الحجر الصحي.