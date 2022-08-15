دعا للزحف نحو تندوف.. الأرندي يندد بتصريحات عالم بلاط مغربي ويصفها بالدجل

ندد التجمع الوطني الديمقراطي بالتصريحات الحقودة والتحريضية التي أطلقها رئيس اتحاد علماء المسلمين، الموالي لنظام المخزن. بحق الجزائر والشعوب المغاربية

وكان من بين ما قاله الريسوني هو عندما راح يتحدث عن استعداد المغاربة والعلماء والدعاة في المغرب “للجهاد بالمال والنفس”. و”الزحف بالملايين” إلى مدينة تندوف الجزائرية.

وأدان التجمع الوطني الديمقراطي بشدة التصريحات التحريضية الخطيرة الصادرة عن أحمد الريسوني رئيس اتحاد علماء المسلمين. بحق الجزائر والصحراء الغربية وموريتانيا.

واعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني ذلك دعوةً صريحةً إلى ممارسة الإرهاب. وتهديدًا لأمن وسلامة المنطقة ووحدة شعوبها. باستغلال الدين لأطماعٍ توسّعية وأغراضٍ عدوانية ستجني الخراب والدمار على الشعوب المغاربية. وتدخلها في دائرة الحرب والتناحر.

كما أهاب التجمع الوطني الديمقراطي بعلماء الأمة الإسلامية شجبَ هذا التطرف الفكري البغيض. والعمل على تحرير الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من هذه الشخصية الدينية. التي تمارس الدجل والتحريض، بدل نشر فضائل الإسلام وتعاليمه السمحة.

كما أكد التجمع الوطني الديمقراطي أن هذه التصريحات ما كانت لتصدر لولا مباركة نظام المخزن المتحالف مع الصهاينة. كاشفًا مرّةً أخرى عن بشاعة وجهه القبيح أيامًا فقط عن دعوة اليد المسمومة. التي وجهها العاهل محمد السادس، ليتضح للعالم أن المغرب يملك منظومة تستبيح كلّ شيء. لأجل التمكين لأطماعه التوسعية والاستحواذ على المنطقة برُمّتها.

وشدد التجمع الوطني الديمقراطي أن هذه الخرجة ينبغي أن تكون محلّ إدانة وشجب واستنكار. من كل الدول والحكومات والمنظمات والهيئات الدولية. كما حمّل المعني مسؤولية ما قد يترتّب على أقواله من أفعال وممارسات مجهولة العواقب.

كما دعا التجمع الوطني الديمقراطي يدعو كافة الشعب الجزائري إلى الالتفاف وراء قيادته السياسية ومؤسساته الجمهورية. لتمتين الجبهة الوطنية والتصدي إلى التهديدات والمخاطر التي تواجه الجزائر. ولا سيما في هذه الظرفية الإقليمية الحساسة والدقيقة.