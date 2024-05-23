دعا مسلمي فرنسا إلى التصويت.. عميد مسجد باريس متخوف من صعود اليمين المتطرف

دعا عميد المسجد الكبير بباريس شمس الدين حافظ مسلمي فرنسا إلى التصويت في الانتخابات المقبلة. وأعرب عن “مخاوف جدية” بشأن صعود اليمين المتطرف.

وقال شمس الدين حافظ “كفرنسيين ومسلمين، من واجبنا أن نشارك بنشاط في الانتخابات الأوروبية والوطنية لتعزيز ديمقراطيتنا. وتعزيز قيم العدالة والمساواة والتضامن.

وأعرب عن “مخاوفه الجدية” بشأن صعود اليمين المتطرف، الذي يمكن أن يكون لانتصاره المحتمل عواقب “وخيمة” على المسلمين. تتراوح من زيادة أعمال الإسلاموفوبيا والتمييز إلى تعزيز القوانين التقييدية التي تستهدف الدين والثقافة.

وقبل أقل من 3 أسابيع على الانتخابات الأوروبية التي ستجرى في التاسع من جوان المقبل. أكد شمس الدين حافظ أنه “من خلال التصويت، يمكن دعم السياسات والمرشحين الذين يدافعون عن الصالح العام. ويحاربون الظلم والفساد، وفقا لإرادة الشعب ومبادئ المسلمين.

وقال شمس الدين حافظ هناك دعاة زائفون يستغلون ضعف الشباب لنشر أفكار تفرقهم. من خلال “الادعاء بأن المشاركة السياسية لن تتوافق مع العقيدة الإسلامية”.