قناة النهار دعما للصادرات..إصدار وسم “حلال” للمنتجات الجزائرية قريبا بقلم قناة النهار نشر في 29 أكتوبر 2022 - 16:21 شارك غرِّد أرسل 12 0 دعما للصادرات..إصدار وسم “حلال” للمنتجات الجزائرية قريبا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/eP3OH اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي يقدم إعتذاره لوالي ميلة السابق ويكشف من هو المتسبب في الفساد قناة النهار 23 أكتوبر مفيدة عداس: كاين ناس عندهم مشتركين بزاف يؤثرون سلبا على المجتمع قناة النهار 20 أكتوبر صحة: مصلحة جراحة الشرايين والأوعية الدموية .. فضاء لأرقى صور التكافل العائلي قناة النهار 17 أكتوبر سكان حي المحتشد ببني زيد في سكيكدة يستغيثون.. لاحياة لمن تنادي قناة النهار 22 أكتوبر "محمود قندوز :" المجتمع يصنّف بلماضي كـ"صَحَابِيّ قناة النهار 25 أكتوبر توقيف 12 شخص كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية ببومرداس قناة النهار 22 أكتوبر حجز مايزيد عن 52 قنطار من مادة الفرينة موجهة للمضاربة والإحتكار بالوادي قناة النهار 14 أكتوبر وزير الشؤون الخارجية الموريتاني : سجلنا تطابق وجهات النظر في مجمل قضايا الوطن العربي والبلدين معا قناة النهار 29 أكتوبر فتح المجال أمام المواطنين لإستيراد السيارات أقل من 3 سنوات..التفاصيل قناة النهار 09 أكتوبر "رئيس الجمهورية :"سأجعل إسترجاع كرامة المواطن حـ.ـربا لاتهدأ قناة النهار 16 أكتوبر