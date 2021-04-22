دعم الشباب الراغبين في العمل كمُؤثرين لإنشاء مؤسسات مصغرة

تمنح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، فرصة للشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة تعنى بمجال التأثير في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك، بعد إعلان وزارة التجارة عن استحداث قيد جديد في مدونة النشاطات للسجل التجاري تحت اسم مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان، إلى أن هذا النشاط هو” كل نشاط يمكن من خلاله لشخص التعبير عن رأيه أو تقديم نصائح سواء بطرق كتابية أو سمعية بصرية في مجال معين حسب أسلوب أو طريقة معالجة خاصة به”.

وأكدت الوكالة، إنها ترحب بالشباب الراغب في الإستثمار بهذا المجال، عبر كافة وكالاتها الولائية لمرافقتهم وتجسيد مشاريعهم.