دعم الفنانين المتضررين من كورونا: دفع مستحقات لـ1100 مستفيد والعملية متواصلة

كشف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اليوم الاثنين، أن عملية دعم الفنانين المتضررين من فيروس كورونا مستمرة.

وجاء في بيان لذات الهيئة، أن هذه العملية، والتي أعلنت عنها وزيرة الثقافة، مستمرة على قدم وساق والجميع مجند لتكتمل في أقرب وقت.

وتم إحصاء 5517 مسجل بعد غلق آجال التسجيل عبر الإنترنيت والفاكس والبريد، مع مراعاة استيفاء الملفات للشروط، حسب ذات البيان.

وكشفت ذات الهيئة، أنها قامت بدفع مستحقات عبر حسابات بنكية وبصيغة مباشرة لصالح 319 عضو مستفيد يوم 28 أفريل الماضي.

لتليها قائمة ثانية تواصلت إلى غاية 3 ماي، شملت 781 عضو مستفيدا.

على أن تتواصل عمليات لاحقة خلال الأيام القليلة القادمة، حسب ذات البيان.

وقال الديوان أنه “ينأى بنفسه عن أية شبهة في التأخير أو التماطل في التعاطي مع الطلبات التي وصلته”.

وأكدت ذات الهيئة، بأن العملية إحصائية وتحتاج مراجعة الملفات وتخضع لجميع القوانين التي يسير عليها الديوان.

كما طمأن الديوان، المسجلين الذين أودعوا ملفاتهم، أن كل الملفات تحظى بالعناية والمتابعة، وأن التأكد من توفر الشروط كلها يتطلب وقتا وجهدا.

للإشارة، تتمثل شروط الاستفادة من هذه المنحة، في الانتساب إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمجلس الوطني للفنون والآداب.

وكذا اكتساب رقم التعريف البنكي، واحتمال انتساب صاحب الطلب لإحدى هيئات التأمين المختلفة.