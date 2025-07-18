دعم الناشطين في مجال تعليب وتغليف المواد الغذائية

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، مساء أمس الخميس، اجتماعا تنسيقيا مع مختلف الفاعلين في مجال تعليب وتغليف المواد الغذائية.

وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير، خلال اللقاء، على ضرورة دعم الناشطين في هذه الشعبة. وتشجيع المنتوج المحلي من خلال المرافقة الفعالة للمتعاملين الاقتصادين وتكريس سياسة الاعتماد على القدرات الوطنية.

وجاء هذا اللقاء، في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التى تهدف إلى تطوير الشعب الإنتاجية.