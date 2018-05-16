“دعم غير مُتوقع” لماجر من السعودية!!

تجاوزت السعودية، الثلاثاء، “اليونان” بثنائية، في “خبر سار” للناخب الوطني المُتعود على الإفتخار بإنتصارات المُنافسين الذين يتغلبون على “الخضر”.

وبرز أسطورة “بورتو”، ومنذ وصوله للعارضة الفنية الوطنية، بتبرير سقطات أشباله بالإستدلال بنتائج مُنافسيه في خرجاتهم المُستقبلية.

وينتظر الجميع تكرار السيناريو، في الخرجة الإعلامية القادمة لـ”مصطفى” بشعار :”إنهزمنا أمام مُنافس، فاز بعدها على خصم أوروبي وبكل سهولة”.

ونلفت النظر الى أن “الأخضر” السعودي واجه “بُدلاء” الفريق الرديف للإغريق، وهو ماسهل من مهمة زملاء “السهلاوي”.

وبرز ماجر بمُقارناته الغريبة، فبعد لقاء نيجيريا قال :”تعادلنا أمام مُنافس فاز برباعية أمام الأرجنتين” مُعتبرا ذلك بمثابة “الإنجاز” للجزائر.

وأعاد الكرّة بعد ودية “تانزانيا” قائلا :”لاتسنوا بأنهم تغلبوا بعدها على الكونغو الديمقراطية”.

وتبقى الجملة التي تُحير الجميع للساعة هي :”إنهزمنا أمام السعودية، التي إنهزمت أمام بلجيكا برباعية”، والتي لايملك تفسيرها سوى “ماجر”.

ويبقى السؤال المطروح حاليا، هل يبقى أسطورة كرة القدم الجزائرية وفيا لـ”تبريراته” غير المنطقية في قادم خرجاته.