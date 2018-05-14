دعم مالي للكناري والعقارب من “موبيليس”

قدمت شركة المتعامل الهاتف النقال “موبيليس”، دعما ماليا معتبرا إلى منشطي نهائي كأس الجمهورية شبيبة القبائل وإتحاد بلعباس.

وسلم الرئيس المدير العام لشركة” موبيليس” سيد أحمد زايدي شيكا إلى ممثل إتحاد بلعباس رضا شيكر يقدر بـ 15 مليون دينار جزائري، نظير تتويج الفريق بالسيدة الكأس.

بينما سُلم إلى رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، شيكا بقيمة 5 مليون دينار جزائري، كمنحة بعدما وصل الفريق إلى نهائي كأس الجمهورية.

وأكدت شركة “موبيليس” على لسان الرئيس المدير العام، أنّ الأخيرة ملتزمة بمرافقة الرياضة الجزائرية، وذلك بتقديم الإعانات المالية.

وفي المقابل، شكر ممثل إتحاد بلعباس رضا شيكر، شركة “موبيليس” على هذه الإلتفاتة، مؤكدا أنها دائما ما كانت الراعي الرسمي لكرة القدم الجزائرية.

وقال:”من هذا المنبر نوجّه رسالة شكر لكل الناس التي تدعم وتطور الكرة الجزائرية، وللأسف ما بقاش بالون في الجزائر في العشرية الأخيرة”.

وأضاف: “لازم كلنا نتكاتف من أجل تطوير الرياضة الجزائرية وحتى تكون في أحسن الأحوال”.

أما ملال رئيس “الكناري” فقد قال:” نشكر موبيليس التي قامت بتكريمنا اليوم، ودائما ما كانت الراعي الرسمي للكأس، أتمنى أنّ تواصل على هذا المنوال حتى نساعد كرة القدم الجزائرية للخروج من الأزمة”.