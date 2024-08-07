دعوات لتعليق عضوية هذه الدولة في منطقة شنغن

أرسل ما مجموعه 67 عضوًا في البرلمان الأوروبي رسالة رسمية إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. يطالبون فيها بفرض تدابير أكثر صرامة على المجر إذا رفضت الأخيرة تغيير سياسة التأشيرة الخاصة بها.

وسعت المجر، التي تتولى حاليًا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، مخطط العمال الضيوف ليشمل الروس والبيلاروسيين.

وبموجب هذا المخطط، أصبح مواطنو كل من روسيا وبيلاروسيا مؤهلين الآن للحصول على تأشيرات عمل لمدة عامين. والتي يمكن تمديدها لمدة ثلاث سنوات أخرى، بموجب قواعد ميسرّة والتقدم في النهاية. للحصول على الإقامة الدائمة والاستقرار مع عائلاتهم في البلاد.

وأثار تخفيف قواعد التأشيرة للروس والبيلاروسيين مخاوف العديد من قادة وممثلي الاتحاد الأوروبي. حيث طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بإدخال ضوابط حدودية مع المجر إذا لم تغير الأخيرة سياستها الخاصة بالتأشيرات، وفقًا لتقارير Schengen.News.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي “إذا رفضت الحكومة المجرية تغيير سياستها. فيجب على المفوضية وجميع ممثلي الاتحاد الأوروبي التشكيك في الوجود المجري في منطقة شنغن. من خلال إدخال تدابير جديدة لحماية المواطنين الأوروبيين. بما في ذلك ضوابط جديدة على الحدود المجرية إذا لزم الأمر.

وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 67 عضوًا عن قلقهم العميق إزاء القرار الأخير. الذي اتخذته المجر بتخفيف قواعد التأشيرة للروس والبيلاروسيين. وقالوا إن رئيس الوزراء فيكتور أوربان يختبر صبر الاتحاد الأوروبي أكثر فأكثر.

وفي الوقت نفسه، أكدوا على أن المفوضية يجب أن تتخذ تدابير لضمان أمن جميع مواطني الكتلة.

وفي رسالتهم، قال أعضاء البرلمان الأوروبي إن قرار أوربان بتسهيل والسماح لـ “العمال الضيوف”. من روسيا وبيلاروسيا بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي دون تصريح غير مسؤول ويشكل تهديدًا كبيرًا لأمن الدول الأعضاء.

وسيكون لدى هؤلاء “العمال” الحاصلين على تأشيرات هنغارية القدرة على التحرك بحرية في جميع أنحاء منطقة شنغن. وبدون التصريح المناسب، هناك خطر يتمثل في أن هؤلاء المواطنين غير الأوروبيين قد يعززون شبكة التجسس الروسية داخل الاتحاد الأوروبي.