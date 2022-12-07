دعوات لتوعية المرأة بفوائد موانع الحمل في الجزائر

أكد مدير السكان بوزارة الصحة، والي عمر، على أهمية توعية المرأة في سن الإنجاب بفوائد استعمال موانع الحمل. مع “رصد النقائص المسجلة في هذا المجال من حيث توفر تلك الوسائل”.

كما أضاف مدير السكان، أن “الوصول إلى تخطيط عائلي حقيقي سيمكن لا محالة من تحسين التكفل بصحة الأم وأبنائها”. ناهيك “عن تحسن التكفل التربوي ومستوى رفاهية الاسر بشكل عام, وهو ما يمثل المؤشرات الأساسية لتطور المجتمع”.

في حين، شدد والي، في نفس السياق على “أهمية توعية النساء من أجل زيادة معارفهن ومعلوماتهن”. “بخصوص ايجابيات تباعد الولادات والتخطيط المسبق لها، وانعكاسات ذلك على صحة الأم والطفل”.

وأكدت المسؤولة المكلفة ببرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر، حميدوش بديعة، أن “الوصول إلى مرحلة تعميم فكرة التنظيم العائلي”. “لن يتم دون تعزيز معارف الأزواج الذين هم في سن الإنجاب حول الموضوع”. مؤكدة أن ”الجزائر لها خبرة كبيرة في مجال التخطيط العائلي, من حيث البرامج التي تم وضعها للوصول إلى هذه الغاية”.

كما أضافت أن تنظيم مثل هذه الأيام الدراسية سيمكن من تحيين ومتابعة الإستراتيجية الوطنية للتخطيط العائلي. التي سطرتها وزارة الصحة لسنوات 2017/ 2020, وذلك بغرض بعث ذات الاستراتيجية الى افاق سنة 2030.

ودعت، إلى إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام للمشاركة في الرفع من الوعي بأهمية التنظيم والتخطيط العائلي. مشيرة إلى برنامج تكويني سطر من قبل وزارة الصحة لفائدة المرشدات الدينيات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

ونظمت وزارة الصحة، يوم دراسي حول التنظيم العائلي، تحت شعار “التنظيم العائلي بالجزائر..نحو رؤية موحدة “. شدد خلاله المتدخلون على ضرورة توعية النساء في سن الإنجاب بأهمية التباعد بين الولادات والتخطيط المسبق لها.