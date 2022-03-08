دعوة إلى إلغاء التباعد في المساجد

أصدر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بيانا تدعو فيه إلى رفع البروتوكول الصحي المطبق في المساجد.

وأوضحت النقابة في بيانها انه بناءً على تحسن الوضعية الوبائية في البلاد حيث أخدت عدد الإصابات بكورونا منحنى تنازلي خلال الايام الأخيرة.

وعلى إثر ذلك يطالب المجلس الوطني برفع البروتوكول الوقائي المطبق في المساجد وإرجاع الحال إلى أصله، خاصة فيما تعلق بالتباعد.

كما طالب المجلس بعودة الدروس الأسبوعية والندوات العلمية على مستوى المساجد. إضافة إلى عدم تجديد الإجراءات المتخذة خلال رمضان 2021 فيما تعلق بتحديد توقيت التراويح بنصف ساعة.

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طالبت تعليمة للوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، من مديري الشؤون الدينية والأوقاف. ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية والحماية من انتشار وباء كورونا في المساجد.

وشددت التعليمة على ضرورة التباعد الجسدي بين المصلين، وارتداء القناع الواقي من طرف الجميع في كل الفضاءات التبعة للقطاع.

كما شددت على إجبارية استعمال السجاد الشخصي للصلاة. والالتزام بالأوقات المحددة لعملية فتح وغلق المساجد وإقامة الصلاة.

وشددت التعليمة على ضرورة فتح المساجد قبل الآذان بـ 15 دقيقة، وإقامة الصلاة بعد إقامة الآذان مباشرة. وغلق المساجد مباشرة بعد آداء الصلاة.

كما أكدت على ضرورة الالتزام بعدم تجاوز خطبة الجمعة والصلاة مجتمعتين 15 جمعة. والالتزام بالمدة الزمنية المحددة لدرس الجمعة المقدرة بـ 10 دقائق. احترام التوقيت المحدد لفتح بيوت الوضوء بـ15 دقيقة قبل الآذان وغلقها بـ5 دقائق بعد الصلاة. مع الحرض على تنظيم الدخول إلى بيوت الوضوء تفاديا للازدحام.

كما شددت على ضرورة وضع وسائل التعقيم في متناول المصلين. والعمل على تعقيم قاعات الصلاة وبيوت الوضوء بشكل دوري. وكذا التشديد في الإجراءات الوقائية في كل المؤسسات والفضاءات التابعة للقطاع.

ودعت الى الوقوف الى جانب الائمة والأسرة المسجدية وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة في هذه الظروف.

وأمرت الأئمة بتذكير المواطنين قبل الشروع في الصلاة بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية ودعوتهم للتلقيح.

كما كلفت المفتشين بمتابعة المساجد للوقوف على مدى التقيد بالاجراءات الوقائية. وضرورة التبليغ الفوري عن كل تجاوز أو تقصير يتم تسجيله في تطبيق هذه الإجراءات.

وقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. في أعلى حصيلة للإصابات اليومية لفيروس كورونا منذ عدة أشهر.

هذا وتماثل 237 مريضا للشفاء فيما يتواجد 27 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.