دعوة الشباب إلى التسجيل بقوة في القوائم الإنتخابية

دعا رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، اليوم الجمعة، الشباب إلى التسجيل بقوة في القوائم الانتخابية.

وشدد حيداوي، في كلمة له خلال تجمع أقيم بدار الثقافة “علي زعموم” بالبويرة، على أهمية “التسجيل في القوائم الانتخابية بالنسبة لهذه الشريحة. من أجل انجاح هذا الموعد المهم، المزمع تنظيمه في السابع من سبتمبر”.

وقال حيداوي، أنه “يتوجب عليهم المشاركة أكثر في الحياة السياسية للبلاد. ومن أجل ذلك ينبغي علينا تحسيسهم حول الأهمية التي تكتسيها انتخابات السابع (7) من سبتمبر. حتى يسجلوا انفسهم ضمن القوائم الانتخابية والادلاء بأصواتهم”.

كما كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب، أنيس عبد الاله عليلو، أن “المجلس أعد برنامجا ثريا لتحسيس الشباب حول أهمية الاستحقاق الرئاسي المقبل”.

فضلا عن تنظيم خرجات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تشجيع الشباب على التسجيل في القوائم الانتخابية.