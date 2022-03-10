دعوة المناصر الجزائري عمراني ممثلا لأنصار الخضر في قرعة المونديال

سيكون المناصر الجزائري علاء الدين عمراني على موعد مع التنقل إلى العاصمة القطرية. لحضور قرعة المونديال يوم 1 افريل بالدوحة.

وسيمثّل إبن مدينة وهران الأنصار الجزائريين في قرعة المونديال كتكريم جديد خاص له.

كما تم تكريم المناصر “الذي ذرف الدموع” في وقت سابق من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي. بعدما صنع الحدث إثر تدخله رفقة موفد “النهار” إلى دوالا الكاميرونية خلال الكان.

للإشارة المناصر الوهراني. تلقى برقية من قبل المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر. التي تعتبر احدى المؤسسات المسيّرة للمشاريع الرياضية.

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حظي المناصر الخاص للمُنتخب الوطني الجزائري “علاء الدين عمراني” باستقبال خاص من عناصر الخضر.

واستقبل اليوم الثلاثاء الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبي الخضر المناصر الذي تنقل إلى مدينة دوالا الكاميرونية لتشجيع المنتخب.

وذلك على هامش وجبة العشاء بمقر إقامتهم، كما قام الكوتش جمال باهداء المناصر الوهراني قميص الخضر مرفوقا بامضاءه الشخصي وامضاء يوسف بلايلي.

كما التقط المناصر الذي صنع الحدث مؤخرا عبر تلفزيون النهار صورا تذكارية مع نجوم المنتخب الوطني الجزائري.

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