دعوة الوكالات السياحة للتسجيل عبر البوابة الجزائرية للعمرة

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم نشاط العمرة لموسم 1446 هجري إلى التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة.

وحسب بيان للديوان، ستبدأ التسجيلات، اليوم الأحد، لتستمر إلى غاية 12 سبتمبر 2024.

حيث يمكن التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة bawabetelomra.dz. على أن يتم تسليم التراخيص وفق المواعيد التي ستحدد عبر البوابة الجزائرية للعمرة.