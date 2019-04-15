دعوة دولية إلى تبني حوار شامل في السودان والانتقال لحكم مدني

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دعوة دولية إلى تبني حوار شامل في السودان والانتقال لحكم مدني
بقلم خميسة مريم

 دعت واشنطن ولندن وأوسلو، أمس الأحد، الأطراف السودانية للدخول في حوار شامل، لضمان الانتقال السلمي لحكم مدني على أراضيها.

وذلك في بيان ثلاثي مشترك بينها، حسب ما نشره Foreign Office على تويتر.

وورد في البيان أنه رغم تعهد رئيس المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية، تم تعليق الدستور وحل البرلمان.

وأضاف:” أن السودان يحتاج لانتقال منظم إلى حكم مدني يقود إلى انتخابات تجرى ضمن إطار زمني معقول”.

إذ شدد البيان على ضرورة “ألا تواجه الاحتجاجات السلمية بالعنف من أي جانب”.

حيث جاء فيه: “لقد حان الوقت لجميع الأطراف السودانية، للدخول في حوار شامل يجرى بمصداقية وسرعة للانتقال لحكم مدني”.

ودعت الدول الثلاث المجلس العسكري الانتقالي إلى “اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة مع المواطنين”.

وقدمت جملة من الاقتراحات تمثلت في” الالتزام مثلا بتعهده الإفراج عن جميع المحتجزين السياسيين، وحشد الدعم المحلي والدولي للمساعدة في مواجهة التحديات العديدة الملحة التي يواجهها السودان”.


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