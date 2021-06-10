دعوة شباب التكوين المهني لإنشاء المؤسسات المصغرة

دعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، الشباب خرجي مؤسسات التكوين المهني، بالتقرب من مراكز التكوين التي تكونوا فيها في مهن والحرف.

وذلك لبحث إمكانية التسجيل في مشروع إستحداث مؤسسات مصغرة والذي بادرت به الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في إطار برنامج رئيس الجمهورية الرامية لإنشاء مليون مؤسسة مصغرة حتى سنة 2024، حيث سيتم إنشاء أكبر عدد من المؤسسات المصغرة التي تتماشى مع متطلبات السوق المحلي والوطني.

وبهدا الخصوص، على كافة الشباب خرجي مؤسسات التكوين المهني الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة، الإتصال بمؤسسات التكوين المهني التي تكونوا فيها، من إجل تحيين معلوماتهم الشخصية (رقم الهاتف، البريد الالكتروني)، قبل تاريخ 25 جوان 2021 وذلك حتى يتم إستدعائهم من طرف دور المرافقة المتواجدة عبر الولايات أو ممثلي وكالات الدعم (ANADE) التابعة للوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالمؤسسات المصغرة.