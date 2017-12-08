دعوة لتأسيس الولايات المتحدة في أوروبا!!

دعا رئيس حزب ألماني، إلى قيام “ولايات متحدة أوروبية” بحلول عام 2025 لتكون بديلا للإتحاد الأوروبي.

وقال “مارتن شولتز” رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه يجب على الدول التي لا تقبل بالاتفاقية الجديدة، مغادرة المنظومة الأوروبية.

وأضاف أن تطبيق ذلك يتم من خلال وضع اتفاقية دستورية جديدة تشكل أوروبا فدرالية.

وشدد شولتز على أن “أوروبا المتحدة أكثر” ستتمكن من التغلب على تحديات مثل التغير المناخي والهجرة.

وستتمكن من إرغام شركات الإنترنت العملاقة على احترام الحقوق المدنية بصورة أكبر، وإيقاف شركات كبرى من تجنب من الضرائب.

واعتبر أنه بإمكان “أوروبا القوية” فقط أن تواجه تقدم “القوميين اليمينيين”.