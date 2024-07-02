دعوة للترشح في جائزة موريس أودين للرياضيات 2024

أعلنت جائزة موريس أودين للرياضيات عن فتح باب الترشحات لعام 2024 وهذا لتكريم الإنجازات الرياضية بين الجزائر وفرنسا.

وقد وضعت مسابقة موريس أودين لهذه السنة شروط الترشح حيث يستوجب على المترشحين أن ينشطوا في الجزائر أو في فرنسا. وكذلك الحيازة على شهادة الدكتوراة في الرياضيات. وأن يكون المترشح من مواليد ما بعد 31 ديسمبر 1979. وتضيف المسابقة أنه يمكن تقديم ملفات الترشح باللغات العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية.

وأوضحت المسابقة بأنه ستقبل ملفات الترشح إلى غاية الساعة 23:59 بتوقيت باريس للمتقدمين من فرنسا. وبتوقيت الجزائر العاصمة للمتقدمين من الجزائر، في يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024. وذلك بإرسال الملف بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني إلى [email protected] .

للإشارة تُمنح هذه جائزة مويس أودين كل سنتين لتكريم الإنجازات المتميزة في مجال الرياضيات بين متفوق من الجزائر وآخر من فرنسا.