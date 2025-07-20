دعيبش يلتحق بوفاق سطيف

أعلنت إدارة وفاق سطيف. اليوم الأحد. رسميا عن تعاقدها مع متوسط الميدان، أسامة دعيبش، ضمن فترة التحويلات الصيفية الحالية.

ورحبت إدارة “النسر الأسود” بلاعبها الجديد. في منشور عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” من دون كشف مدة عقده مع الفريق.

في المقابل، أثار صفقة التعاقد مع دعيبش. استياء أنصار وفاق سطيف. على اعتبار أن اللاعب تم تسريحه مع نهاية الموسم المنقضي من شباب بلوزداد. بعد المستويات الباهتة التي قدمها مع النادي.

يُشار إلى أن دعيبش. ساهم بشكل كبير في صعود ترجي مستغانم إلى البطولة المحترفة. الموسم ما قبل الماضي. غير أن تجربته في بلوزداد لم ترق إلى التطلعات.