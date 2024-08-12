دغدغ: “المصارعة الجزائرية كان بامكانها تقديم الأفضل في أولمبياد باريس”

اعتبر رئيس الاتحادية الجزائرية للمصارعة، حمزة دغدغ، بأن المصارعين الجزائريين كان بامكانهم تحقيق نتائج أفضل في أولمبياد باريس.

وصرح حمزة دغدغ، للصحافة الوطنية: “أبارك للجزائر حصدها ثلاثة ميداليات في أولمبياد باريس، كون ذلك يعتبر انجاز كبير”.

كما أضاف: “فيما يخض المشاركة الجزائرية في المصارعة، أقول أنه كان بامكاننا تقديم ما هو أفضل لو كان بشير عزارة في أفضل أحواله”.

وتابع حمزة دغدغ: “كل الآمال كانت معلقة على بشير عزارة، ونتمنى الأفضل في المستقبل”.