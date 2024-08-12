إعــــلانات
الرياضة

دغدغ: “المصارعة الجزائرية كان بامكانها تقديم الأفضل في أولمبياد باريس”

بقلم كريم تيغرمت
دغدغ: “المصارعة الجزائرية كان بامكانها تقديم الأفضل في أولمبياد باريس”
  • 84
  • 0

اعتبر رئيس الاتحادية الجزائرية للمصارعة، حمزة دغدغ، بأن المصارعين الجزائريين كان بامكانهم تحقيق نتائج أفضل في أولمبياد باريس.

وصرح حمزة دغدغ، للصحافة الوطنية: “أبارك للجزائر حصدها ثلاثة ميداليات في أولمبياد باريس، كون ذلك يعتبر انجاز كبير”.

كما أضاف: “فيما يخض المشاركة الجزائرية في المصارعة، أقول أنه كان بامكاننا تقديم ما هو أفضل لو كان بشير عزارة في أفضل أحواله”.

وتابع حمزة دغدغ: “كل الآمال كانت معلقة على بشير عزارة، ونتمنى الأفضل في المستقبل”.

رابط دائم : https://nhar.tv/AtxMt
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر