دغدغ: “نسعى لتحقيق أفضل مشاركة جزائرية في المسابقة”

ابدى رئيس الوفد الجزائري لألعاب البحر الأبيض المتوسط حمزة دغدغ تفائله الكبير لتقديم نتائج إيجابية ومشاركة أفضل في تاريخ المنافسة .

كما قال دغدغ في تصريح للصفحة الرسمية للجنة الأولمبية عبر الفايسبوك اليوم الخميس “المنتقدين للألعاب المتوسطية تفاجأوا من الامكانيات وأشجع الذي يدعمون الرياضيين الجزائريين. لا نكون سلبيين مثل البعض”.

وأضاف “نسعى لتحقيق مشاركة جزائرية تاريخية، أؤكد أن كل شيء جاهز. الغرف مريحة و المطعم جيد على مستوى القري”.

كما ختم “الوفد الجزائري من أكبر الوفود المشاركة في الدورة رفقة ايطاليا واسبانيا”.

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