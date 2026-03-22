دغموم: “أعمل بجد للحصول على فرصة مع المنتخب”

أكد لاعب نادي المصري البورسعيدي، عبد الرحيم دغموم، أنه يعمل بجد من أجل الحصول على فرصته مع المنتخب الوطني مستقبلا.

وعقب التعادل السلبي أمس السبت، والإقصاء من ربع نهائي كأس الكونفدرالية، أمام شباب بلوزداد، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، سئل دغموم، عن امكانية التحاقه بـ”الخضر”. ورد: “أي لاعب يتمنى تلقي استدعاء من المنتخب”.

وواصل خرجة مدرسة وفاق سطيف، والذي سبق له حمل الألوان الوطنية في مختلف الفئات العمرية: “أنا أعمل على ذلك، وشيئا فشيئا ستأتي (يقصد استدعاء المنتخب)”.

في المقابل، لم يخف دغموم، اعجابه بالأجواء التي عاشها في ملعب “نيلسون مانديلا” واشتياقه للملاعب الجزائرية. التي غادرها صيف 2022، وقال: “الأجواء في الجزائر؟ تجب حلاوة في اللعب”.

وختم نجم المصري البورسعيدي: “حينما تشاهد شعب شباب بلوزداد و”التيفو” الرائع الذي رفعوه.. أمر يحفز اللاعبين، مبروك عليهم التأهل وتأمنى لهم التوفيق”.