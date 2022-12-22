دغموم رجل مباراة المصري البورسعيدي و المقاولون العرب

حصد الجزائري عبد الرحيم دغموم جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه المصري البورسعيدي أمام نادي المقاولون العرب.

وعنونت إدارة النادي المصري منشورها عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”. بعد اللقاء المثير بـ “عاد دغموم فحصل على رجل المباراة”.

ويسعى المهاجم السابق لوفاق سطيف إلى التأكيد مجدّدا على إمكانيات في المباراة المقبل أمام الإسماعيلي المصري التي ستجري الأحد المقبل.

يذكر. أن اللاعب الفنان تعرّض في وقت سابق إلى إصابة خطيرة، قبل أن يتخلص منها بعد تلقيه علاجا بشكل عاجل.

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