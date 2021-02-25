دغموم: “نطمح للفوز على الشلف والتتويج باللقب الشتوي”

كشف لاعب وفاق سطيف، عبد الرحيم دغموم عزمه رفقة زملائه على الفوز أمام الشلف والتتويج باللقب الشتوي لإسعاد أنصار الوفاق.

وصرح دغموم، للموقع الرسمي للفريق: “بعد ضماننا للتأهل في كأس الكاف، تركيزنا الآن على البطولة ومباراتنا المقبلة أمام أولمبي الشلف، أين نسعى لتحقيق نتيجة ايجابية”.

وأضاف: “المباراة ستكون صعبة، بالنظر لأننا سنواجه فريق جريح، سيسعى للانتفاض أمامنا، لكننا حضّرنا جيدا لهذه المواجهة ومستعدون من كل النواحي”.

وتابع دغموم: “نسعى لإسعاد أنصارنا في مباراتنا المقبلة أمام أولمبي الشلف، ونطمح للظفر بالمركز الأول والتتويج باللقب الشتوي”.