دغموم وطمين يقودان المصري البورسعيدي للتتويج بكأس عاصمة مصر

تُوّج الجزائريان عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين بلقب كأس عاصمة مصر رفقة فريقهما المصري البورسعيدي، عقب الفوز على إنبي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب السويس.

وكان المهاجم الجزائري منذر طمين أحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما افتتح باب التسجيل في الدقيقة 38 من ركلة جزاء تحصل عليها زميله محمد الشامي إثر عرقلته داخل منطقة الجزاء، لينجح طمين في تحويلها إلى هدف أول منح الأفضلية لفريقه.

وفي الشوط الثاني، عزز حسن علي تقدم المصري بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 53، قبل أن يختتم عمر الساعي مهرجان الأهداف بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع، مؤكداً أحقية فريقه بالتتويج باللقب.

وشارك الثنائي الجزائري عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين في هذا الإنجاز التاريخي، الذي منح نادي المصري أول لقب له في بطولة كأس عاصمة مصر، كما شكل محطة بارزة في مشوارهما الاحترافي داخل الملاعب المصرية.

ويواصل اللاعبان الجزائريان تقديم مستويات مميزة مع المصري البورسعيدي، ما جعلهما من العناصر المؤثرة في نجاحات الفريق خلال الموسم الحالي.