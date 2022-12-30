دغموم يتلقى خبرا غير سار قبل قمة الدوري المصري

كشفت إدارة النادي المصري غياب الجزائري الناشط في الفريق عبد الرحيم دغموم عن المباراة المقبلة أمام الداخلية في الدوري المصري.

وأكّدت أن النادي المصري تلقى ضربة موجعة بغياب الفنان الجزائري عن اللقاء المرتقب بسبب تراكم البطاقات وهو الذي وصل إلى قمة عطائه.

وكان اللاعب السابق لوفاق سطيف قد تلقى إشادة منقطة النظير بعد تألقه بشكل لافت واختياره الأفضل في مناسبتين على التوالي.

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