دغموم يصاب بقطع في الرباط الصليبي

أكد نادي المصري بورسعيدي المصري. اليوم الإثنين. عن إصابة لاعبه المحترف الجزائري عبد الرحيم دغموم. بقطع في الرباط الصليبي.

وحسب بيان الفريق المصري، عبر تويتر، فإن اللاعب دغموم أُصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وسيضيع رسميا المواجهات المتبقية في البطولة.

وأضاف بيان النادي المصري، أن اللاعب دغموم، سيخضع اللاعب عبدالرحمن دغموم لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

يجدر الإشارة، أُصيب اللاعب دغموم في مواجهة فريقه الأخيرة ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المحترفة التي خسرها برباعية مقابل هدف.