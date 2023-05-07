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قناة النهار

دفاتر الحج للبيع وإعلانات مغلوطة للإحتيال .. وكالات السفر تحذر

بقلم قناة النهار
دفاتر الحج للبيع وإعلانات مغلوطة للإحتيال .. وكالات السفر تحذر
حج
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دفاتر الحج للبيع وإعلانات مغلوطة للإحتيال .. وكالات السفر تحذر

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