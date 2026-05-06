دفاع: إحباط إدخال 5 قناطير “كيف” من المغرب وضبط 727 ألف قرص مهلوس

نشرت وزارة الدفاع الوطني الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 5 ماي 2026.

وخلال هذه الفترة تم توقيف 11 عنصرا لدعم للجماعات الإرهابية و59 تاجر مخدرات.

وتمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي من إحباط محاولات إدخال 5 قناطير و60 كيلوغرامًا من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب. وضبط 727.092 قرصًا مهلوسًا، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

كما تم توقيف 295 شخصا وحجز 37 مركبة و131 مولدًا كهربائيًا و105 مطارق ضغط. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة. وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وإن صالح وإن قزام.

ووفقا للحصيلة ذاتها، تم توقيف 13 شخصا آخرين وضبط 3 مسدسات رشاشة و3 بنادق صيد و46.670 لترًا من الوقود و6 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وأحبط حرّاس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وإنقاذ 71 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. مع توقيف 276 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.