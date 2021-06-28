دفاع: إحباط محاولة إدخال 490 كلغ من الكوكايين في سواحل وهران

تمكن حراس السواحل لقيادة القوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران، من إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من “الكوكايين”. وحسب بيان الهيئة النظامية، فإن الكمية تم العثور عليها يوم 26 جوان الجاري، في حدود الساعة العاشرة مساء.

وانطلقت العملية إثر بلاغ من طرف صيادين جزائريين، يُفيد بتواجد أكياس مشبوهة تطفو فوق سطح البحر. أين تم توجيه وحدات لحراس السواحل بأرزيو إلى عين المكان على بعد 6 ميل بحري شمال غرب رأس كاربون بوهران. وتمكنت العناصر من انتشال وضبط كمية من مادة الكوكايين بوزن يُقدر بـ490.05 كيلوغرام كانت موزعة على (442) صفيحة.

وذكر البيان ذاته، أن التحاليل المخبرية للمصالح المختصة للدرك الوطني، أكدت أن الأمر يتعلق فعلا بمادة الكوكايين. في حين لا يزال التحقيق متواصلا قصد الوقوف على كامل الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بهذه المحاولة الإجرامية.