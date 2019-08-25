دفاع “البوشي” يراسل زغماتي للكشف عن مصير الإنابات في قضية الكوكايين

تحضر هيئة الدفاع عن كمال شيخي، المعروف باسم “البوشي”، المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين، لمراسلة وزير العدل بلقاسم زغماتي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة الدفاع عن “البوشي” ستطالب وزير العدل بكشف مصير الإنابات القضائية التي أجريت في إطار التحقيقات.

وقد شرع محامو الدفاع عن “البوشي” في التحضير لمراسلة وزير العدل، إلى جانب النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، بهذا الشأن.

وسيركز أعضاء هيئة الدفاع على معرفة نتائج الإنابات القضائية التي أرسلت للجهات القضائية باسبانيا والبرازيل، في إطار التحقيق التكميلي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أرسلت إنابات قضائية إلى نظيرتها في إسبانيا والبرازيل، بشأن قضية القناطير السبعة من الكوكايين.

وعادة ما تستغرق الإنابات القضائية التي توجه إلى دول أخرى مدة تتراوح بين 6 و10 أشهر، على أقصى تقدير.

غير أنه في قضية “البوشي” وقناطير الكوكايين، فإن الإنابات أُرسلت منذ 15 شهرا كاملا، من دون أي نتيجة.

ولم يتم الرد على هيئة الدفاع للمتهمين في القضية والذين تجاوز عددهم 12 متهما، بشأن مصير هذه الإنابات ونتائجها.

ومن شأن أي معطى جديد قد تحمله نتائج الإنابات أن يساهم في تنوير العدالة بشأن القضية التي ما تزال قيد التحقيق.