دفاع السعيد بوتفليقة: موكلي متابع بسبب “sms non lu”

قال دفاع المتهم الموقوف السعيد بوتفليقة، ان موكله في الجلسة، أكد بانه لم يكن وراء إصدار أمر بالقبض على المتهم الفار شكيب خليل وعائلته. وإنما الأمر يتعلق بخطأ اجرائي تم تداركه فيما بعد، كون شكيب خليل صديق شقيقه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة منذ ايام الدراسة.

وقال المحامي ان موكله السعيد بوتفليقة، اتهم بتهمتي إساءة استغلال الوظيفة وبالتحريض على التحيز، في قضية قناة خاصة. وهي تهم باطلة لا أساس لها كون التحقيق توصل إلى رسالة رسالة نصية قصيرة “SMS”, في هاتف موكله، تحمل رقم القضية والقسم المطروحة أمامه.

لكنه لم يطلع عليها الا بعد قرابة أشهر، اي بعدما فصل القضاء فيها برفض الدعوى لعدم التأسيس. ملتمسا قبل اختتام مرافعته بالحكم على السعيد بوتفليقة بالبراءة التامة احقاقا للحق.

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واستأنفت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي، محاكمة وزير العدل الأسبق المتهم الموقوف الطيب لوح. والمستشار السابق بالرئاسة المتهم الموقوف السعيد بوتفيلقة ورجل الأعمال الموقوف “علي حداد” وعدد من الإطارات والمسؤولين السابقين بقطاع العدالة. على غرار قضاة ووكلاء جمهورية تم متابعتهم في قضية الحال.

ووجهت خلال محاكمة المتهمين تهما متفاوتة تتعلق بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز، إساءة استغلال الوظيفة. وإعاقة السير الحسن والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.

وتستأنف هيئة الدفاع المرافعة في يومها الثاني على التوالي، لرفع التهم عن موكّليها، وإثبات للمحكمة براءتهم مما نسب إليه من وقائع. هذا بعدما غلقت هيئة المحكمة أبواب الاستجواب وفتحت أبواب المرافعة أمس الاثنين. أين التمست النيابة العامة توقيع عقوبات سالبة للحرية بحق جميع المتهمين. تراوحت مابين الـ10 سنوات و3 سنوات سجنا نافذا، مع الحجر القانوني في كل واحد منهم.

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